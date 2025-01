Picerno: in arrivo Maselli, Gilli verso Arezzo

Il Picerno sta chiudendo per l’arrivo di Sergio Maselli, centrocampista del Giugliano. Un rinforzo di qualità per Tomei. Anche in questa sessione di mercato il direttore generale Vincenzo Greco si conferma tra i più attivi. In uscita, invece, vicina la cessione di Gilli all’Arezzo. Per il Picerno l’ennesima plusvalenza incassata negli ultimi anni.