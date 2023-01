Fidelis Andria: Trocini, ‘Se sono qui è perché ci credo’

“I due gol presi in partenza hanno condizionato tutta la nostra gara, specie per una squadra che in questo momento è fragile dal punto di vista psicologico – dice Bruno Trocini, tecnico della Fidelis Andria dopo il ko di Picerno (3-1) -. I risultati non aiutano e la classifica ci dice che dobbiamo migliorare dappertutto. Sappiamo di essere in una situazione difficile, ma se siamo qui è perché ci crediamo. Il mercato? Con gli ultimi due arrivi, quelli di Micovschi e Pastorino, abbiamo cercato di aumentare la qualità dell’attacco, che è il problema più evidente di questa stagione“.

