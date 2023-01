Picerno: Longo, ‘I nostri obiettivi non cambiano’

“Quella con la Fidelis Andria era una partita trappola, da cui avevamo solo da perdere. I ragazzi hanno approcciato nel modo giusto, quasi ossessivo, recependo il mio messaggio della vigilia. Però, vale sempre il principio che si può ancora migliorare: abbiamo creato 8 palle gol nitide per chiudere prima il match. Sappiamo che la nostra classifica è importante, ma gli obiettivi non si cambiano: bisogna raggiungere la salvezza il prima possibile. Non dobbiamo dare nulla per scontato, anche se crediamo di vivere in un’isola felice: la bravura, adesso, sta nel continuare a lavorare come abbiamo fatto fino a oggi. Questa è una vittoria importante perché arrivata senza elementi importanti come Reginaldo, Dettori ed Esposito: vuol dire che possiamo contare su tutta la rosa a prescindere da chi scende in campo. E questo è un merito del direttore Vincenzo Greco”. Così Emilio Longo, allenatore del Picerno, dopo il successo sulla Fidelis Andria.

