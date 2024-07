Fidelis Andria, scatta il ritiro prima della partenza in Abruzzo

Riparte ufficialmente la stagione della Fidelis Andria. Prima della partenza per il ritiro di Montorio al Vomano, che comincerà lunedì 29 luglio e proseguirà fino al 13 agosto, la squadra si raduna al “Degli Ulivi” per i primi test atletici sotto lo sguardo attento dello staff del tecnico Ciro Danucci. Ecco, intanto, l’elenco dei convocati per questa prima fase del ritiro.

Portieri: Iacovino, Fortunato, Castiglione.

Difensori: De Luca, Fernandez, Sirri, Giampà, Ferrara, Bonnìn, La Rosa, Lesi.

Centrocampisti: Cancelli, Gladestony, Risolo, La Monica, Carriola.

Attaccanti: Fantacci, Babaj, Liurni, Coquin.

Aggregati Juniores: Monterisi, Cirulli, Luce, Martire.

