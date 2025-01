Fidelis Andria, Scaringella: “Col Matera un big match”

Trascorse ormai due settimane dal timbro da tre punti di Jallow contro il Fasano, la pioggia di Brindisi ha forzatamente interrotto la corsa della Fidelis Andria, che ritrova il suo pubblico al “Degli Ulivi” per la sfida ad un Matera in frenata e distaccato di cinque punti dai biancazzurri, pur avendo disputato una gara in più. Resta comunque un big match, a detta del tecnico federiciano Giuseppe Scaringella. Le sue parole, ai nostri microfoni, nel servizio.

