Lecce, Giampaolo alla vigilia di Cagliari: ‘Prova di maturità’

Alla vigilia della sfida di Cagliari, Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, ha affrontato i temi principali del match e le possibili scelte tecniche.

Un avversario ostico

“Cagliari è un campo ostico. Dobbiamo essere molto preparati, non solo tecnicamente e tatticamente, ma anche emotivamente. Questa è una prova di maturità per noi come squadra”.

Dubbi in difesa e a centrocampo

Sulle possibili variazioni difensive, tra cui l’ipotesi di Bonifazi centrale, il tecnico ha dichiarato: “Tutti stanno bene, le scelte sono state fatte, ma ci rifletterò ancora una notte”. Sul possibile impiego di Ramadani dal primo minuto, Giampaolo ha elogiato il giocatore: “Ha risposto bene, da professionista anche se non giocava. Ora è migliorato fisicamente e mentalmente rispetto a un mese fa. Sono contento dei suoi progressi”.

Il ritorno a Cagliari

“Ho bei ricordi di Cagliari. È una piazza bellissima, con molti tifosi appassionati. Ho ancora amici lì, quindi è sempre un piacere tornare”.

