Fidelis Andria-Monterosi Tuscia 1-0, Ortolani: “Vittoria importante per il morale”

Condividi su...

Linkedin email

Gian Marco Ortolani, allenatore in seconda della Fidelis Andria (in panchina a causa della squalifica di Doudou), commenta così il successo conquistato dalla sua squadra contro il Monterosi Tuscia: «E’ una vittoria importantissima per il morale. Venivamo da prestazioni importanti nelle quali però avevamo raccolto poco, a livello emotivo era importante riuscire a ottenere i tre punti per provare a ottenere uno slancio per le partite che ci attendono che sono difficilissime».

Poi, un passaggio sulle super prestazioni fornite dai due terzini lanciati dal primo minuto quest’oggi: «Sia Ciotti che Pinelli sono due ragazzi che si allenano da tempo in maniera impeccabile. Oggi hanno trovato spazio dal primo minuto e hanno risposto in maniera impeccabile, ma non ci sono solo loro due: ci sono tanti ragazzi in questa rosa che purtroppo stanno trovando meno spazio di quello che meriterebbero per l’atteggiamento che hanno e per il modo in cui si allenano. Devono stare tranquilli perché l’occasione arriverà per tutti».