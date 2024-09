Fidelis Andria, la probabile formazione anti Matera

Obiettivpmmettere alle spalle una settimana complicata da ogni punta di vista e cancellare lo zero dalla casella vittorie in campionato: la Fidelis Andria ha le idee chiare in vista della prossima uscita, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “XXI Settembre – Franco Salerno” di Matera.

La trasferta in terra lucana deve fungere come tappa di riscatto per la truppa di Danucci, reduce da due deludenti pareggi contro Fasano e Brindisi nelle prime due giornate di campionato; la Fidelis sembra ancora lontana dal potersi definire una squadra e, ancor più che i risultati, ad andare ben al di sotto delle aspettative fino a questo momento sono state le prestazioni.

A peggiorare la situazione le note vicende societarie che in settimana hanno scosso l’ambiente, ambiente che adesso chiede certezze al suo unico appiglio possibile, i calciatori chiamati a rappresentare e indossare la maglia biancoazzurra.

Probabili diversi cambi negli interpreti nel 4-2-3-1 che Danucci proporrà per la sfida di domenica: al centro della difesa, dove il recuperato Bonnin potrebbe prendere il posto di Ferrara e affiancare Sirri, ma anche sulla trequarti, dove Kragl e Coquin scalpitano per due maglie dal primo minuto, magari al posto di Liurni e Fantacci, due che fino a qui hanno convinto piuttosto poco.

Conferme per Da Silva come punta di riferimento centrale e per la coppia di centrocampisti formata da Cancelli e da Risolo, con questi ultimi nettamente più avanti rispetto a La Monica e Gladestony, ancora in evidente ritardo di condizione. Sempre fuori causa Derosa, alle prese con l’ultimo turno di squalifica, sulle due corsie laterali difensive spazio a Ceccanti e a uno tra Rotondi e De Luca.

