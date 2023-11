Fidelis Andria, Farina: “Siamo sulla buona strada, campionato apertissimo”

Francesco Farina, allenatore della Fidelis Andria, commenta così il roboante successo interno contro il Santa Maria Cilento:

“Contro una squadra che nelle ultime quattro partite aveva fatto dieci punti, una squadra reduce da tre vittorie consecutive, abbiamo offerto una grande prestazione. Siamo sulla buona strada. Tra tutte le squadre che stanno partecipando a questo campionato, la nostra è l’unica che non ha neanche un elemento della scorsa stagione. Con 23 calciatori nuovi è difficile trovare subito gli equilibri giusti. Sistema di gioco? Attacchiamo 4-2-3-1 e difendiamo 4-3-3, è un sistema fluido. Burzio mi sta meravigliando, sta dando l’anima come tutti gli altri. Il campionato è apertissimo, secondo me chi lo vincerà lo farà con pochi punti”.

