Fidelis Andria: Doudou, ‘Abbiamo perso due punti’

“Per come si era messa la partita, abbiamo perso due punti. In ogni caso, un pareggio in casa della Turris è sempre un buon risultato: questo pareggio ci permette comunque di muovere la classifica. Ora guardiamo avanti e pensiamo alla Juve Stabia, altro avversario difficile”. È l’analisi di Diaw Doudou dopo lo 0-0 con la Turris.