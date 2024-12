Fidelis Andria-Casarano 1-0, le voci del dopogara

ANDRIA – Fidelis Andria in vetta solitaria grazie al gol di Imputato, prima sconfitta stagionale per il Casarano. L’1-0 del Degli Ulivi certifica il sorpasso in vetta al girone H di Serie D, con i federiciani adesso avanti di un punto sui salentini.

Nove vittorie e un pareggio nelle dieci partite con Scaringella: “Ci sono tante firme su questo risultato, non solo la mia – sottolinea il tecnico – lo dimostra lo spirito di squadra che si è visto nei 90 minuti. Siamo stati aggressivi, non abbiamo mollato nel finale e ci prendiamo tre punti importanti. Non è decisiva, ma ci dà una grossa spinta verso la trasferta di Martina”.

L’esperienza di Oliver Kragl tra i simboli della rimonta andriese: “Il segreto di questo gruppo è quello di avere l’umiltà di riconoscere il proprio posto, è uno spogliatoio che funziona e che sa che può andare lontano. Ce la giocheremo, ci siamo anche noi”.

Accetta il risultato Laterza, che riconosce i meriti della Fidelis Andria: “Ci hanno messo qualcosa in più, noi ci siamo intestarditi nel cercare la giocata in zone che erano ben presidiate. Il gol dopo quattro minuti ha complicato le cose, ma avevamo gli strumenti per rimetterla in piedi e non ci siamo riusciti. Abbiamo perso primato e imbattibilità, ma il cammino è ancora lungo”.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author