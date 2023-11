Fidelis Andria-Barletta 4-3, il rammarico di Ginestra

ANDRIA – Il rammarico post derby e la consapevolezza di dover limare dettagli importanti. Il Barletta torna dal Degli Ulivi di Andria col 4-3 della Fidelis sulle spalle e con la necessità di ripartire dagli aspetti positivi. Restano i rimpianti di Ginestra a fine match.

Ginestra ha scelto Venanzio titolare in attacco, prediligendo un centrocampo over. Sugli scudi Marsili in mediana e Diaz in avanti, difesa interamente da rivedere sui quattro gol della Fidelis. Domenica arriva la capolista Altamura, al Puttilli con gli ex Loiodice, Lattanzio, Petta e Maccioni.

