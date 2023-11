Calcio Bari, Polito ribadisce: “Squadra più forte dell’anno scorso”

BARI – Inizia una settimana che per il Bari vuol dire Venezia. La sosta è servita soprattutto al neo allenatore Pasquale Marino per provare nuove soluzioni e per recuperare qualche calciatore. L’assenza di Raffaele Maiello si fa sentire sulla mediana, talmente tanto, che in questi giorni di stop la società ha voluto prolungare il contratto del centrocampista campano fino a giugno del 2025. Un bagliore in un futuro molto incerto per il club biancorosso, perché la programmazione non è certo una priorità della famiglia De Laurentiis, almeno sulla sponda adriatica. Sembra che l’attaccante Jeremy Menez voglia recuperare in tempi da record. Inutile sottolineare che la sua esperienza e la sua classe servono come il pane a tavola in un reparto, quello d’attacco, che non si sta dimostrando incisivo come nella passata stagione. Non vogliamo criticare Davide Diaw per un rigore sbagliato, per carità, ma vorremmo che fosse più continuo nelle prestazioni. A Piacenza c’è stato un rilassamento improvviso dopo il 2-0, è bastato un attimo di distrazione ed è arrivato l’autogol. Le rimonte sono un problema che la squadra si trascina da inizio stagione e bisogna lavorare molto anche su questo. Eppure il direttore sportivo Ciro Polito resta particolarmente ottimista. Il dirigente campano, ha ribadito ai colleghi di Telebari che la squadra sulla carta è più forte dello scorso anno e che per migliorare il risultato della passata stagione bisogna centrare i primi due posti. Al momento però il secondo posto è occupato dal Venezia, squadra che con i suoi 27 punti non verrà di certo al San Nicola per contare i petali che finalmente coprono lo stadio.

