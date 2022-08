ANDRIA – Doppio test amichevole ravvicinato per la Fidelis andria che tra la giornata di giovedì e quella di sabato sfiderà Nardò e Brindisi. Due allenamenti importanti in vista dell’inizio del campionato, fissato adesso per il 4 settembre, e per testare gli eventuali progressi della squadra di Cudini. Tiene banco nel frattempo anche il calciomercato, con il caso Campobasso che ha rallentato la trattativa per Dalmazzi e Candellori. Il ds Federico, però, non starà con le mani in mano e sta valutando altri profili sia per la difesa che per la mediana. Riguardo le uscite ci sono novità che riguardano Di Piazza e Messina. Il primo, che piace alla Torres, sembra esser finito nel mirino del Molfetta. Il 34enne attaccante siciliano, dopo tanta Serie C, non sarebbe ancora convinto di una destinazione in D ma le ambizioni dei biancorossi potrebbero spingerlo ad accettare il progetto. Nessun problema, invece, nell’intesa tra le società. Al Molfetta piace anche l’attaccante Messina, su cui ha chiesto informazioni anche il Legnano. Sfumato definitivamente, invece, il portiere Saro. L’estremo difensore ha firmato un quinquennale con la Cremonese e farà il secondo in A. A questo punto si apre anche l’ipotesi di un portiere over con l’utilizzo di un giovane in mezzo al campo.