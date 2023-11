Fidanzati scomparsi in Veneto, sarebbe stato trovato il corpo della ragazza

Svolta nelle ricerche dei fidanzatini scomparsi sabato scorso in Veneto. Il corpo di Giulia Cecchetin sarebbe stato ritrovato in provincia di Pordenone, vicino a un lago.

Il ritrovamento è avvenuto poco prima di mezzogiorno, la ventiduenne avrebbe gli stessi abiti indossati al momento della scomparsa. A poca distanza i Carabinieri hanno trovato anche una Fiat Grande Punto di colore scuro. In queste ore si sta verificando la corrispondenza del numero di targa con quella di proprietà di Filippo Turetta.

I vigili del fuoco e il personale specializzato nella ricerca di persone erano impegnati insieme alle squadre speleo-alpino-fluviali e ai sommozzatori. Gli inquirenti hanno seguito il presunto percorso effettuato dall’auto di Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia che sarebbe stata aggredita dal giovane proprio la.notte della sua scomparsa, vicino a Venezia, come si evince da un video delle telecamere di sorveglianza di un’azienda del posto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp