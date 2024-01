Fiamme in Salento: danneggiate tre auto nella notte

Sono due gli episodi incendiari ai danni di tre veicoli, che si sono verificati nel Salento, nella notte tra venerdì e sabato.

Il primo si è verificato a Surbo, in via Caduti d’Africa, intorno alle ore 1.10 circa.

A prendere fuoco sono state due autovetture: una Volvo V60, intestata ad un 56enne del posto, ed una Lancia Y, di proprietà di un 50enne.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, l’incendio aveva già interessato entrambe le autovetture in maniera generalizzata. I Vigili del Fuoco, quindi, hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza della zona interessata, riuscendo a circoscrivere i danni dell’incendio solo alle autovetture coinvolte, senza causare ulteriori problemi a persone o altre proprietà, sia pubbliche che private.

Alle ore 3:15 circa, una squadra dei caschi rossi, partita dal locale distaccamento, è intervenuta a Gallipoli, precisamente in via Savonarola, per fronteggiare un incendio che ha interessato una Opel Corsa, appartenente ad un 61enne.

Al momento dell’arrivo della squadra, l’incendio aveva già coinvolto la parte anteriore del veicolo. I Vigili del Fuoco, quindi, hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza della zona interessata.

Per entrambi gli episodi, al fine di determinare l’origine e la natura dell’incendio, sono attualmente in corso le necessarie indagini.

