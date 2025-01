Festa del Tricolore 2025: Fondazione OMRI celebra simboli della Repubblica

La Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), presieduta dal Prefetto Francesco Tagliente, ha celebrato la Giornata Nazionale della Bandiera con una serie di eventi che hanno reso omaggio ai simboli dell’identità nazionale. La ricorrenza, istituita nel 1996, viene celebrata ogni anno il 7 gennaio e rappresenta un momento di riflessione sui valori e sulla storia della Repubblica.

Tra i protagonisti dell’edizione 2025, il tenore Aldo Caputo e il direttore d’orchestra Stefano Miceli, rappresentanti dei Comitati Provinciali Pugliesi della Fondazione, hanno contribuito con il loro talento artistico ad arricchire le iniziative promosse in tutta Italia.

Gli eventi principali hanno incluso una puntata speciale del programma televisivo Monitor, dedicata ai simboli della Repubblica e trasmessa sulla rete Italia 7, e la conferenza-spettacolo Le note e i colori tenutasi nella storica Sala del Tricolore di Reggio Emilia. Qui, il divulgatore storico Michele D’Andrea ha offerto al pubblico un viaggio tra i simboli del Risorgimento, raccontandone retroscena poco noti con il suo consueto stile brillante e coinvolgente.

La celebrazione si è conclusa con un concerto a San Donato Milanese, dove il Maestro Stefano Miceli, affiancato da musicisti di fama internazionale come Francesco Borali e Marcella Schiavelli, ha eseguito brani di Haydn, Mendelssohn e altri grandi compositori. Il concerto, dedicato al Tricolore, ha rappresentato un’occasione per riflettere sul valore profondo della bandiera come simbolo di libertà, unità e identità nazionale.

La Fondazione OMRI ha inoltre rinnovato il suo appello per il riconoscimento costituzionale dell’Inno Nazionale, proponendo di affiancarlo al Tricolore nell’articolo 12 della Costituzione. Questo impegno, già condiviso con enti e associazioni, mira a preservare la dignità e il decoro dei simboli nazionali per le future generazioni.

«Il Tricolore è il simbolo della nostra storia, della nostra unità e delle libertà conquistate», ha dichiarato il Presidente Tagliente, sottolineando come questi simboli rappresentino un patrimonio collettivo da custodire e valorizzare. La Giornata Nazionale della Bandiera, ha aggiunto, è un’occasione per riaffermare il legame indissolubile tra il popolo italiano e i valori fondanti della Repubblica.

