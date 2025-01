UniBa 100 Anni: celebrazioni e concerto di Daniele Silvestri per il Centenario

L’Università di Bari Aldo Moro celebra i suoi 100 anni con un ricco programma di eventi che coinvolgerà l’intera città e il territorio pugliese. Tra le iniziative in calendario: l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2024/2025, installazioni luminose, vetrofanie commemorative e un concerto gratuito del cantautore Daniele Silvestri.

Un secolo di storia e cultura

Le celebrazioni si apriranno mercoledì 15 gennaio con l’inaugurazione dell’Anno Accademico presso il Teatro Petruzzelli, alle 10:30. Il tema scelto per l’evento è “L’equivoco”, filo conduttore degli interventi degli ospiti, tra cui il Presidente dell’Accademia della Crusca, Paolo D’Achille, che terrà una lectio alla presenza della Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Durante la cerimonia, il Rettore Stefano Bronzini consegnerà il Sigillo d’Oro dell’Ateneo a due illustri laureati: la professoressa Silvana Sciarra e il professor Vito Campese.

Sciarra, prima donna eletta dal Parlamento come giudice costituzionale e già Presidente della Corte Costituzionale, si è laureata in Giurisprudenza a Bari. Campese, invece, ha dato lustro alla sua carriera accademica negli Stati Uniti, dove l’University of Southern California gli ha intitolato il Vito Campese Kidney Research Center.

A seguire, interverrà il regista Leo Muscato, autore della recente regia della prima alla Scala di Milano.

Il concerto di Daniele Silvestri in Piazza Libertà

La sera del 15 gennaio, Piazza Libertà ospiterà alle 20:30 il concerto gratuito di Daniele Silvestri, uno dei più apprezzati cantautori italiani. L’artista, noto per la sua carriera trentennale e brani indimenticabili, sarà preceduto dall’esibizione di Stefania Somma e del gruppo Mr. Bricks & the Rubble, in programma alle 19:30. Il giorno successivo, Silvestri incontrerà il pubblico presso la sala Leogrande del Centro Polifunzionale Studenti.

L’organizzazione del concerto è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Federazione Puglia e Basilicata BCC-Credito Cooperativo, Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Banca Popolare Pugliese.

Bari si veste a festa

Le celebrazioni si estendono all’intera città: banner con il logo del centenario sono stati esposti sulle facciate delle sedi istituzionali e vetrofanie della campagna “Una storia che ci appartiene” decorano le vetrine degli esercizi commerciali. Inoltre, un’illuminazione artistica impreziosisce la facciata del Palazzo Ateneo in Piazza Cesare Battisti, con ulteriori installazioni previste per Piazza Umberto.

Queste iniziative, promosse con il sostegno di Confcooperative, Confartigianato, Confindustria e Lega Coop, sottolineano il ruolo fondamentale dell’Ateneo nello sviluppo culturale, sociale ed economico della città e della regione.

Con questa serie di eventi, l’Università di Bari Aldo Moro celebra un secolo di storia, guardando con entusiasmo ai prossimi cento anni di innovazione e cultura.

