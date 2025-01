Ferrotramviaria, due nuovi treni Bari-Barletta

BARI – Si chiamano Alstom ETR 104 e sono elettrotreni di ultima generazione, in grado di viaggiare potenzialmente fino a una velocità massima di 160 chilometri orari, dotati di 300 posti a sedere che a breve correranno sulla tratta Bari – Barletta passando per l’aeroporto internazionale Karol Wojtyla, gestita da Ferrotramviaria. La presentazione dei due convogli è prevista per mercoledì prossimo, alla stazione Andria sud delle Ferrovie del nord Barese. I due mezzi si aggiungono ai cinque in circolazione con l’obiettivo di raggiungere le 11 unità complessive. I treni, ricorda sul proprio sito la società di trasporti, hanno livelli di rumore e vibrazioni ridotti al minimo “per assicurare un viaggio tranquillo e indisturbato” mentre la temperatura è mantenuta “grazie a un impianto di condizionamento potenziato”. Il sistema informativo per i passeggeri è presente in ciascuna carrozza in cui ci sono monitor e display dotati di una rete di diffusione del suono. Alla presentazione parteciperanno tra gli altri, il direttore generale trasporto di Ferrotramviaria, Massimo Nitti, la sindaca di Andria, Giovanna Bruno e l’assessora alla Mobilità e Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author