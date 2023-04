BAT – Due nuovi bus di Ferrotramviaria collegheranno Andria e Barletta a partire da venerdì. L’annuncio è arrivato dopo le numerose polemiche che sono state sollevate dai pendolari nel corso degli ultimi giorni, con l’attesa per un pullman che ha superato anche le due ore.

I nuovi mezzi avranno come punti di arrivo e partenza le stazioni di Barletta Centrale e Andria Sud, come annunciato in una nota dal capogruppo PD in Regione Filippo Caracciolo. Gli uffici regionali hanno sollecitato Ferrotramviaria, che già ad inizio settimana aveva chiesto pazienza ai passeggeri per via dell’implementazione ancora in corso di mezzi, orari e fermate. L’azienda ha accelerato le operazioni per garantire quantomeno due tratte giornaliere in più, andando incontro alle esigenze di studenti, lavoratori e anche turisti che fanno la spola tra i due capoluoghi della BAT.

La nuova disposizione oraria includerà un bus in partenza da Barletta Centrale alle 7:20, per garantire l’arrivo presso il proprio posto di lavoro entro le 8, ed un altro in partenza da Andria Sud alle 18:28, per coloro che concludono la giornata lavorativa alle 18.

Un primo passo verso migliori collegamenti tra le due città, in un’ottica più ampia che include anche il potenziamento ferroviario in tutto il nord-barese dopo la riapertura delle stazioni. Andria e Barletta resteranno collegate tramite bus fino al 2026. Nel frattempo, Ferrotramviaria si prepara a ricevere un’ulteriore petizione per intensificare le corse.

