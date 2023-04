BARLETTA – Disagi e ritardi per il collegamento in pullman da Andria a Barletta e viceversa. Il servizio di Ferrotramviaria, che sostituirà la tratta ferroviaria fino al 2026, sta mettendo in difficoltà i numerosi pendolari che coinvolgono in particolare i due capoluoghi della BAT.

Lunedì mattina, circa due ore di attesa nella città federiciana per l’arrivo del bus diretto nella città della Disfida. Il maltempo e le pensiline insufficienti per accogliere tutti i fruitori del servizio hanno accentuato i problemi logistici, che stanno mettendo alle strette anche il sistema ferroviario Bari Nord. Particolari disagi sono emersi sempre ad Andria e Corato, nonostante la recente riapertura dei binari dopo la tragedia di luglio 2016.

Studenti, lavoratori e anche turisti hanno dovuto fronteggiare i ritardi di questi giorni. Lunedì sera è arrivato il comunicato di Ferrotramviaria, che ha confermato il recente ripetersi dei disservizi e ha annunciato il progressivo adeguamento di orari, fermate e mezzi a disposizione dei passeggeri. L’azienda chiede pazienza e sostegno dopo anni difficili, nel frattempo i pendolari stringono i denti per le loro esigenze.

