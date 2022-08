FOGGIA – Alexis Ferrante giocherà a Cesena nella prossima stagione. La punta italo argentina, classe 1995, resterà in Serie C ma cambierà girone. Dopo le 13 reti messe a segno in 30 gare nella passata stagione l’attaccante di proprietà della Ternana è passato in prestito ai romagnoli dove troverà anche l’ex Monopoli Mario Mercadante, Giuseppe Prestia, che ha giocato a Francavilla, Marco Calderoni, ex Lecce e Bari e Simone Corazza, che il Foggia ha seguito in avvio di mercato. Si chiude così una pista per l’attacco con Canonico e Belviso costretti a virare altrove per trovare un’alternativa ad Ogunseye, che comunque nel precampionato ha offerto ampie garanzie. Nel frattempo prosegue anche la pianificazione delle amichevoli. Ancora da definire l’avversario di sabato 20 agosto, mentre mercoledì 24 i ragazzi di Boscaglia affronteranno il Manfredonia di Pasquale De Candia. Procede spedita anche la campagna abbonamenti: nonostante lo slittamento dell’avvio del torneo al 4 settembre sono oltre 2700 le tessere staccate. A Foggia c’è fame di calcio, starà alla società ora assicurarsi un bomber che possa alimentare ancora di più l’appetito.