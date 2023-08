Ferragosto nella BAT, controlli serrati della Questura

BAT – Controlli a tappeto in tutta la sesta provincia pugliese durante il ponte di Ferragosto. Il bilancio della Questura della BAT certifica la presenza massiva di agenti e pattuglie durante i giorni di festa di metà agosto, con un’affluenza sempre maggiore di cittadini in strada e nelle zone di maggior concentrazione della vita notturna.

Intercettare la malamovida è stato l’obiettivo della Polizia di Stato, in collaborazione con la Prefettura di Barletta dopo l’ultimo incontro del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. A sostegno delle operazioni di controllo, anche il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” di Bari, un elicottero del IX Reparto Volo di Bari e squadre dei Reparti Mobili di Bari e Napoli.

Riflettori puntati sulle città costiere, in particolare Barletta, Trani e Bisceglie, a maggior vocazione turistica nella BAT e non solo. I controlli hanno interessato le litoranee dei tre comuni, ma anche i centri storici per il rispetto delle regole da parte degli esercizi commerciali. Con il supporto e la collaborazione della Guardia di Finanza, sono state identificate oltre 2000 persone, di cui un’elevata percentuale gravata da precedenti specifici. Ben 92 i posti di blocco effettuati, con 770 veicoli controllati: 52 le violazioni del codice della strada riscontrate, con 8 patenti ritirate e 7 mezzi sequestrati.

Due gli arresti da parte della Polizia, nove le denunce a piede libero, di cui una per guida in stato di ebbrezza, infine sette segnalazioni alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata al consumo personale, con successivo sequestro di 1,5 grammi di cocaina e 1,35 grammi di cannabinoidi. Nove anche i controlli agli esercizi pubblici che avevano organizzato eventi per la sera di Ferragosto, tutti con esito regolare.

