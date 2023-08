Macchina contro autocarro, due feriti sulla Trani-Andria

ANDRIA – Un pericoloso incidente ha causato il ferimento di due persone nella serata di mercoledì, intorno alle 21, lungo la strada provinciale Andria-Trani, all’altezza della contrada Lamapaola. Grande spavento per gli occupanti di una Fiat Punto bianca, che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un autocarro Fiat Iveco, in transito lungo l’arteria che collega i due co-capoluoghi della BAT.

Parte della vettura è rimasta incastrata sotto la fiancata sinistra dell’autocarro, con entrambi i mezzi che sono finiti fuori strada occupando comunque una porzione abbondante della carreggiata con il resto della carrozzeria.

Due feriti nell’incidente, soccorsi da numerose auto che si sono fermate per accertarsi delle condizioni degli occupanti. Dopo pochi minuti, anche l’intervento del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte nel sinistro. La squadra di infortunistica stradale della Polizia Locale di Andria è poi giunta sul posto per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Traffico rallentato per diverse ore, con la circolazione regolarmente ripristinata soltanto a tarda notte.

