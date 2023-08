Barletta, colate di cemento sulle radici degli alberi: la denuncia di sindaco e Legambiente

BARLETTA – Radici degli alberi ricoperte da colate di cemento. È questa l’amara sorpresa dei cittadini di Barletta in via Vittorio Veneto, nei pressi del cantiere per il secondo fronte di stazione Bari Nord. Una gittata grigia ai piedi di ogni albero ha letteralmente soffocato la vegetazione, peraltro causando difficoltà agli stessi passanti che si servono del marciapiede.

Marciapiede che è stato ricostruito proprio nell’ambito della cantierizzazione in essere, ma senza predisporre le adeguate aree entro cui delimitare il colletto degli alberi a ridosso dell’ex distilleria. Oltre ai numerosi disagi delle ultime ore, anche le proteste che si rincorrono sui social e non solo.

A denunciare l’accaduto è anche il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, che in un comunicato diffuso giovedì mattina ha annunciato di aver dato mandato al settore comunale competente affinché imponga alla ditta incaricata la rimozione della colata di cemento e la successiva costruzione della piattaforma adeguata per le radici. Inoltre, il primo cittadino ha invitato la ditta a condividere con l’amministrazione comunale le scelte di manutenzione che potrebbero influire sulla viabilità stradale e pedonale.

Forte anche la denuncia della sezione cittadina di Legambiente, che chiede seri provvedimenti a carico dell’azienda e soprattutto delucidazioni sulla rimozione del cemento, in modo da non arrecare ulteriori danni alla vegetazione. Attesa, adesso, per la nuova manutenzione.

