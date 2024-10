FEAMPA: prospettive per la pesca e l’acquacoltura in Puglia

Venerdì 4 ottobre 2024, alle 15, l’Hotel Barion di Bari ospiterà il convegno regionale “FEAMPA 2021-2027: Prospettive e opportunità”, organizzato da CIA Agricoltori Italiani di Puglia e PescAgri-CIA.

Il focus dell’incontro sarà sulle misure previste dal Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, con l’obiettivo di creare occupazione, diversificare le economie locali e aumentare la sostenibilità delle imprese del settore.

La Puglia e la blue economy

La Puglia si posiziona tra le regioni leader dell’economia blu in Italia, con una costa di 865 chilometri e oltre 2.400 aziende attive nel settore della pesca e acquacoltura, che impiegano 7.600 persone. Dai porti del Gargano a quelli di Taranto e Brindisi, l’economia del mare in Puglia rappresenta un ponte fondamentale per gli scambi e lo sviluppo economico.

Programma del convegno

L’evento sarà aperto dai saluti di Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia, e di Francesco Paolicelli, presidente della Commissione Agricoltura e Pesca della Regione. Seguiranno gli interventi di esperti del settore, tra cui Rosa Giovanna Castagna, presidente nazionale di PescAgri-CIA, e rappresentanti della Regione e della Capitaneria di Porto di Bari. Le conclusioni saranno affidate a Donato Pentassuglia, assessore regionale all’Agricoltura.

