Women for Progress: la decima edizione in Salento

La decima edizione di Women for Progress – Donne a sostegno del mondo si terrà in Salento dal 25 maggio al 3 giugno 2025. L’annuncio arriva da Giusy Nobile, presidente dell’associazione culturale In Progress di Taranto, organizzatrice dell’evento, che gode del patrocinio morale del Ministero della Cultura e dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“La fase organizzativa è già iniziata da circa un mese – dichiara Giusy Nobile -. I nostri referenti nei cinque continenti stanno già cercando le nuove ambasciatrici del progresso. Non vediamo l’ora di accogliere le partecipanti e di far conoscere loro il nostro meraviglioso territorio, sicuri che porteranno progetti di grande valore”.

Nel frattempo, Odalis Soza, vincitrice dell’edizione 2023, continua il suo lavoro sul progetto “Crea la tua foresta”, grazie al quale ha riforestato un’area vicina alla sua città, Matagalpa, in Nicaragua.

Le delegazioni internazionali soggiorneranno a Santa Maria di Leuca e parteciperanno ad attività che permetteranno loro di scoprire la bellezza della Puglia, regione più volte celebrata dal National Geographic.

Il direttore dell’evento, Giuseppe Borrillo, ha annunciato la presenza di ospiti d’onore e un cast eccezionale. Presto verrà svelata anche la lista delle località pugliesi che accoglieranno le varie attività.

