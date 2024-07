FdI: ‘Emiliano nasconde sue inadempienze attaccando Fitto’

“Il presidente Emiliano, come da sua abitudine, tenta goffamente di nascondere le sue inadempienze cercando lo scontro con il ministro Fitto e raccontando la sua personale verità sui numeri di spesa della Regione Puglia, chiaramente senza mai citare delle fonti ufficiali”. Lo scrivono in una nota i parlamentari pugliesi di Fratelli d’Italia.

“Potremmo rivolgergli tante domande, ma ci basterebbe una sola semplice risposta: nel periodo 2014-2020 sono state assegnate alla Puglia come Fondo di Sviluppo e Coesione risorse pari a 2,4 miliardi di euro, a quanto ammonta ad oggi la spesa reale? Inoltre, dopo la riprogrammazione Covid la Regione ha programmato un piano operativo complementare di 2,9 miliardi per lo stesso periodo: a quanto ammonta la spesa? Ci dia un numero e una fonte ufficiale che lo certifichi, diversamente la smetta di dire sciocchezze, cercare di innescare inutili polemiche e polveroni utili esclusivamente per tentare di nascondere le sue gravi ed oggettive inadempienze”, concludono.

