Fc Matera, Ciullo: “Rispetto per la Fidelis Andria ma faremo la nostra partita”

“Al match di domani ci arriviamo bene. È normale quando sei reduce da una buona prestazione la domenica precedente, questo ti permette di lavorare meglio durante la settimana. Però, abbiamo subito archiviato la partita di Nardò della scorsa settimana. Ora testa a quella contro la Fidelis Andria perché sarà importante sotto tutti gli aspetti”. Ha parlato così, il tecnico dei biancoazzurri Salvatore Ciullo nella conferenza stampa pre partita di domani pomeriggio contro la Fidelis Andria.

Sulla squadra: “Sono contento di come i ragazzi stanno rispondendo in queste settimane. Sia chi scende in campo dal primo minuto, ma soprattutto chi resta fuori. Ho un gruppo importante e questo facilita le cose. La lealtà tra di loro e la competitività sarà sono aspetti molto importanti. Ovviamente, la formazione la scelgo in base ai segnali captati durante gli allenamenti settimanali e su quello che poi sarà l’avversari della domenica. Gli altri, invece, sono pronti nell’interpretare bene la situazione quando vengono chiamati in causa, sia dall’inizio o a partita in corso”.

Sul momento: “Dobbiamo continuare a dare il massimo in ogni partita, portando in campo tutte quelle cose sulle quali lavoriamo durante la settimana. Anzi, dobbiamo cercare anche di fare di più. Domani sappiamo di avere di fronte una Fidelis Andria davvero molto forte. Si tratta di una squadra da rispettare ma noi dovremo fare la nostra partita”.

Sull’importanza: “Siamo appena alla terza giornata di campionato, è presto per ogni tipo di analisi. Tutti, ovviamente, cercando di fare più punti possibili in questa fase, cercando di raccogliere il massimo da ogni partita. Per questo, l’approccio alla partita, per noi sarà davvero fondamentale domani”.

Sull’euforia: “Ad oggi abbiamo la fortuna di avere al nostro fianco una società che ci sta vicina in tutti i modi possibili. È presente costantemente e di questo ne siamo contenti. Ci sentiamo un gruppo, in tutte le sue parti. Mi fa piacere dell’euforia che c’è ma in questa fase dobbiamo avere massimo equilibrio. Sappiamo e siamo consapevoli del campionato che dobbiamo andare a disputare”.

Sulla Fidelis Andria: “È una squadra che è stata costruita con la giusta calma. Hanno avuto tempo per programmare il tutto. Conosciamo gli avversari, sono tutti giocatori di esperienza. Per questo, è inutile dire quale o quali giocatori togliere. Più che altro noi dobbiamo stare attenti e interpretare il match nella maniera giusta”.

