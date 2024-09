Cerignola, Raffaele: “L’assenza di Cuppone responsabilizza tutti”

Nel servizio le parole di Giuseppe Raffaele alla vigilia di Cerignola – Potenza.

Il primo storico primato in Serie C, il grave infortunio a Cuppone, le stuzzicanti voci di mercato e sullo sfondo un ostico Potenza da affrontare, tutto questo nell’intensa settimana del Cerignola capolista. Un momento magico rovinato dalla notizia di martedì mattina, out per sei mesi un giocatore fondamentale, insostituibile per caratteristiche. Cuppone si è operato e sarà assente almeno fino a marzo; a rischio Jallow, fresco di primo gol ma anche di infortunio nell’allenamento di venerdì, una botta la cui entità è ancora sconosciuta. Non ci sarà Ligi, ancora alle prese con un problema al polpaccio, fuori anche Faggioli, pronto però a rientrare in gruppo a cavallo dell’infrasettimanale di Catania. Non al top Martinelli che rincorre la convocazione, Sainz-Maza alla ricerca della piena forma come Parigini, a cui servirà ancora qualche settimana. È Gagliano, dunque, il grande favorito per affiancare Salvemini nel tandem offensivo.

