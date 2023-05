Fasano: Scontro frontale, muore ragazzo di 24 anni

Un uomo di 24 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì 3 maggio a Fasano (Brindisi), lungo la strada che porta al Canale di Pirro, ai confini con la provincia di Bari. Il ragazzo era a bordo di un furgoncino che ha impattato frontalmente con un camion. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e i Carabinieri per raccogliere ogni informazione utile per chiarire la dinamica dell’incidente.

