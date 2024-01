FASANO – Omissione di atti d’ufficio: con questa accusa, il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, è stato condannato a sei mesi di reclusione, pena sospesa. La vicenda è quella di messa in sicurezza dell’ex Lido Pipoli di Torre Canne. Il processo di primo grado si è svolto davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brindisi presieduta da Valerio Fracassi.

“Farò appello: sono convinto della liceità e della bontà del mio operato, perché ho solo invitato il dirigente a firmare per competenza, cosa che poi è accaduta”, ha dichiarato Zaccaria. “Avrei potuto anche pagare 4.500 euro di oblazione, come previsto dal Codice penale, ed evitare così il processo: non lo ritenevo giusto, oltre che troppo oneroso per le mie tasche di amministratore pubblico che esercita onestamente il suo mandato”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author