Fasano conferma quattro under e va ko in amichevole col Polimnia

Il Fasano conferma quattro under: il terzino Pasquale Iaia (classe 2006), il portiere Gabriele Semeraro (2008), il mediano Antonio Giancola (2006) e l’esterno offensivo Antonio Quazzico (2005).

Iaia, protagonista nello scorso campionato Under 19 e convocato ad un test della Rappresentativa del Girone H insieme a Davide Martellotta dichiara: “Lo scorso anno con la Juniores abbiamo svolto un lavoro eccellente, ed è dovere di noi più giovani continuare ad impegnarci al massimo per poter dare una mano importante anche alla prima squadra. Stiamo lavorando bene e non vediamo l’ora che arrivi l’inizio della stagione”.

”Sono molto felice e onorato di continuare per il secondo anno a difendere questi colori – afferma invece l’estremo difensore giunto dalle giovanili della Virtus Francavilla – e ringrazio ancora una volta la società per la fiducia e l’opportunità che mi è concessa”.

Comune il pensiero di Giancola, anch’egli tra le note positive del giovane team allenato da Vito Costantini: “Sono molto contento di continuare a indossare questa maglia e spero di poter dare un contributo importante al club, oltre che augurarmi di proseguire al meglio la mia crescita come calciatore”..

Soddisfazione anche per Quazzico, che, oltre ad essere stato protagonista di una prolifica stagione nella Juniores, lo scorso anno ha anche collezionato una presenza in Serie D: “Sono decisamente felice e soddisfatto di far parte di questa squadra e di questo gruppo. Mi auguro di trovare spazio e di riuscire a dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi fissati dalla società”.

Si è svolto intanto nel pomeriggio di sabato 10 agosto il secondo allenamento congiunto del precampionato: il Fasano è stato superato al Vito Curlo per 2-1 dal Polimnia. Primo tempo positivo per i biancazzurri, passati in vantaggio con un calcio di rigore procurato da Giovanni Lupoli e realizzato da Tomas Bolzicco nel finale di frazione. Nella ripresa i baresi, prossimi all’inizio del campionato di Eccellenza, hanno poi rimontato con le reti di Lanzone nei minuti iniziali e di Manzari vicino allo scadere. I fasanesi, appesantiti dai duri carichi di lavoro, con il ritiro che si chiuderà il 14 agosto, avevano in precedenza, sul risultato di parità, sfiorato il goal con Alfredo Pussetto (traversa per lui).

Questi gli uomini schierati da Gaetano Iannini nel primo tempo del test contro il Polimnia: Lombardo,Mauriello, Lupoli, Penza, Onraita, Orlando, Losavio, Ganci, Bolzicco, Murgia, Signorile. Questi invece i protagonisti della ripresa: Semeraro (Palmisano), Ballatore, Martinez Cejudo, Santoro, Iaia, Kola, Baldé, Pussetto, Letizia* (Quazzico), Vasil, Cortes Caicedo*. ​*Atleti non ancora ufficializzati o aggregati in corso di valutazione da parte dello staff tecnico.

