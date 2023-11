Fasano-Casarano 1-1. Laterza: “Noi eccezionali ma abbiamo gestito male il finale”

Commenta così il pareggio fra Fasano e Casarano l’allenatore dei rossazzurri Laterza: “Rimane l’amaro in bocca. Abbiamo fatto una buona gara ma abbiamo gestito male gli ultimi secondi. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato che per la prestazione fatta poteva essere importante per noi. L’avevamo preparata così, cercando di partire forte, togliere loro le certezze, cercare di non dare mai la possibilità di sviluppare. I ragazzi sono stati eccezionali, peccato perché come ripeto sempre dispiace entrare negli spogliatoi e vedere i ragazzi con la testa giù dopo una prestazione del genere”.

Sul cambio tra Thiandoum e Pedalino: “Abbiamo sbagliato a dare il numero del giocatore che doveva uscire (Gambino, ndr). Fortuna che non abbiamo sbagliato l’annata, avremmo perso a tavolino”.

Sugli otto risultati utili di fila: “Vogliamo essere protagonisti. Abbiamo avuto difficoltà all’inizio. Su alcune gare ci abbiamo messo del nostro per perdere punti come oggi, però sappiamo la nostra e vogliamo continuare”.

