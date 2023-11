Taranto: Bifulco stende il Messina in 6 minuti

Con una doppietta di Alfredo Bifulco, il Taranto stende il Messina conquistando la terza vittoria consecutiva. Il numero 14 rossoblu chiude la pratica in 6 minuti: al 15’ fulmina Fumagalli di sinistro, al 21’ di destro. Rossoblu quarti in classifica alle spalle della capolista Juve Stabia (prossimo avversario) e della coppia Avellino-Benevento.

LA CRONACA

🟨🟥 90’+2’ Girata di Emmausso in area, Vannucchi si distende rifugiandosi in angolo.

⏱️ 90’ Cinque minuti di recupero.

🟥🟦 87’ SOSTITUZIONE 🔄 sempre nel Taranto, Orlando rileva Kanoute.

🟥🟦 86’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Capone prende il posto di Bifulco, che esce tra gli applausi scroscianti dello Iacovone,

🟥🟦 84’ Ammonito 🟨 Riggio per comportamento non regolamentare. Ha trattenuto un pallone.

🟨🟥 80’ Tiro-cross di Ortisi, palla sul fondo.

🟥🟦 76’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi anche per il Taranto: Cianci e Zonta lasciano il campo a Samele e l’ex Fiorani

🟨🟥 74’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio e ultimo cambio per il Messina: Giunta e Ragusa per Frisenna e Plescia.

🟥🟦 74’ Ammonito 🟨 De Santis per gioco falloso.

🟥🟦 69’ SOSTITUZIONE 🔄 Primo cambio per Capuano, Romano prende il posto di Ferrara.

🟥🟦 61’ Taranto a un passo dal tris: superlativo Fumagalli prima sul destro di Kanoute, poi sulla conclusione smorzata di Zonta.

🟥🟦 58’ Punizione dalla destra di Zonta in area, ma il colpo di testa di Cianci è debole per impensierire Fumagalli.

🟨🟥 57’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Messina, comincia la partita dell’ex Emmausso, finisce quella di Firenze.

⏱️ 46‘ Si riparte. In campo i 22 che hanno chiuso la prima frazione.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+3’ Termina il primo tempo. Frazione nettamente dominata dalla squadra di Eziolino Capuano, che va al riposo in vantaggio di due reti, ma il bottino poteva essere molto più largo. Sugli scudi Alfredo Bifulco, autore di una doppietta (15’ e 21’).

🟥🟦 45’+2’ Su corner di Ferrara, zampata di Cianci che costringe Fumagalli a rifugiarsi in angolo.

⏱️ 45’ Tre minuti di recupero.

🟥🟦 37’ Kanoute se ne va sulla destra, ma il suo ultimo passaggio viene provvidenzialmente messo in angolo dall’ex Manetta.

🟥🟦 32’ Liberato da Kanoute, Bifulco ci prova dal limite, ma non inquadra la porta.

🟨🟥 28’ SOSTITUZIONE 🔄 doppio cambio nel Messina: Modica corre ai ripari mandando in campo Lia e Cavallo per Polito (suo padre, ds del Bari, è in tribuna) e Pacciardi.

🟥🟦 21’ GOL DEL TARANTO ⚽️ Bifulco! Imprendibile il numero 14 rossoblu: semina il panico sulla sinistra, lascia sul posto due calciatori del Messina al limite dell’area e batte Fumagalli, questa volta di destro.

🟥🟦 19’ Taranto vicinissimo al raddoppio con Kanoute: lanciato in profondità da Cianci, l’attaccante rossoblu entra in arra tutto solo è sfiora il palo alla destra di Fumagalli.

🟥🟦 15’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Bifulco! Azione personale del numero 14 rossoblu, che dopo un dribbling nello spazio stretto fulmina Fumagalli con il sinistro. Seconda rete stagionale per Bifulco.

🟥🟦 6’ Ammonito 🟨 Ferrara per comportamento non regolamentare: ostruzione nei confronti del portiere Fumagalli.

🟥🟦 3’ Velocissimo contropiede di Bifulco, che serve Kanoute sulla sinistra, conclusione a lato.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-🟨🟥 MESSINA 2-0

⚽️ RETI: 15’ Bifulco (T), 21’ Bifulco (T)

🟦🟥 TARANTO 343: Vannucchi; De Santis, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Zonta (76’ Fiorani), Calvano (69’ Romano), Ferrara; Bifulco (86’ Capone), Cianci (76’ Samele), Kanoute (87’ Orlando). Panchina: Loliva, Di Serio, Bonetti, Enrici, Kondaj, Heinz, Hysaj, Papaserio. All. Capuano.

🟨🟥 MESSINA 532: Fumagalli; Polito (28’ Lia), Pacciardi (28’ Cavallo), Manetta, Ferrara, Ortisi; Franco, Frisenna (74’ Giunta), Firenze (57’ Emmausso); Zunno, Plescia (70’+4’ Ragusa). Panchina: De Matteis, Buffa, Luciani, Salvo, Darini, Zammit, Scafetta. All. Modica.

🟡 ARBITRO: Valerio Pezzopane di L’Aquila. Assistenti: Leonardo Tesi di Lucca e Daniele Sbardella di Belluno. Quarto ufficiale: Marco Giordano di Matera.

🟨 AMMONITI: Ferrara, De Santis, Riggio (T).

📌 NOTE: angoli 9-4. recuperi 2’/5’.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp