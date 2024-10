Fabio Mancini e “108 Mi perdono” al BookTalk di Taranto

Il ciclo di incontri letterari BookTalk prosegue con un appuntamento il 22 ottobre 2024, alle ore 18:30, alla Mondadori di Taranto. Protagonista dell’evento Fabio Mancini, che presenterà il suo libro “108 Mi perdono”, edito da Rizzoli. L’autore guiderà i presenti in un percorso di auto-riflessione e perdono, temi centrali del volume.

La storia del libro

Fabio Mancini entra nel mondo della moda quasi per caso, scoperto da un manager mentre si recava al lavoro come commesso. Da quel momento, la sua vita prende una piega inaspettata: passerelle internazionali, riconoscimenti e successi, ma anche momenti di solitudine e dolori nascosti legati a una famiglia frammentata.

Al culmine della sua carriera, Fabio decide di affrontare il proprio passato e intraprende un viaggio interiore che lo porta fino in India. Qui, grazie all’incontro con il buddhismo e con il monaco tibetano Sangpo, inizia un percorso di guarigione emotiva, scoprendo come la consapevolezza e la compassione siano strumenti per sanare le ferite del passato.

L’evento

Durante l’incontro, Fabio Mancini dialogherà con Fra Gabriele Graniello, frate minore francescano, offrendo al pubblico ulteriori spunti di riflessione sui temi della consapevolezza e del perdono. Per chi acquisterà il libro presso la libreria, sarà garantito l’accesso prioritario al firmacopie e ai posti a sedere, che saranno limitati.

