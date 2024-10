Ex Stimmatine, al via i lavori per il nuovo Luxury Hotel a Lecce

Lecce – Lecce è pronta per accogliere una nuova struttura ricettiva a cinque stelle, infatti sono iniziati i lavori per la realizzazione di un hotel che prenderà il posto dell’ex convento delle suore Stimmatine tra via Trinchese, via Cavallotti e via 140° Reggimento Fanteria. L’edificio ha assunto un valore simbolico rilevante, considerata la sua funzione sociale e religiosa: per ben 72 anni infatti, fino al 2020, ha ospitato le Povere Figlie delle Sacre Stimmatine di San Francesco d’Assisi, che nel tempo hanno rappresentato un punto di riferimento scolastico, educativo e d’accoglienza, anche rivolto a famiglie e bambini extracomunitari. Il progetto, affidato all’architetto Paolo Sticchi, prevede che alla struttura si acceda sia da via 140° Reggimento Fanteria, con servizio parcheggio privato e attraversamento di un giardino di 460 metri quadri, sia da via Cavallotti. Al piano terra saranno allestite la reception, un soggiorno, delle salette con pc, una caffetteria/lounge bar (con dehor) e un ristorante aperto al pubblico (ma accessibile da via Trinchese), una boutique e uno spazio espositivo di prodotti tipici locali. Al primo e al secondo piano le camere. Saranno realizzati 40 posti letto distribuiti in 20 suite, una per piano munita di Spa, alle quali si accederà da una scalinata di marmo già presente. Insomma un’ulteriore struttura ricettiva che conferma la crescita di un turismo alto spendente per la città barocca.

