Ex Ilva, Urso: Assegnazione a nuovi player entro inizio anno

Roma – Gli imprenditori tarantini spingono sull’impegno dell’esecutivo. Le aziende del territorio si raccontano. Dalle esperienze positive di Renexia a Teleperformance fino ad arrivare ad Eni e Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria. Per il Ministro, Adolfo Urso che nei prossimi giorni saràa Taranto per la riapertura del secondo altrofono, il ripristino impianti è in atto, e l’assegnazione a nuovi player avverrà la entro la prima parte del prossimo anno. Un momento di confronto tra voglia di cambiamento e criticità che Taranto e la sua provincia chiedono da tempo

