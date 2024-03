Ex Ilva, commissari al lavoro: garanzie e prospettive per i lavoratori

Si è tenuto, nelle scorse ore, un importante incontro in conference call tra le organizzazioni sindacali e i commissari Quaranta, Fiori e Tabarelli, durante il quale sono state affrontate questioni cruciali legate agli istituti delle ferie/ROL, ai ratei della 13a mensilità e alla procedura per l’insinuazione al passivo.

Per quanto riguarda le ferie/ROL, i commissari hanno fornito ampie rassicurazioni: le ferie maturate e non godute fino al 19 febbraio saranno garantite. Tali giorni verranno computati nel prossimo cedolino paga, relativo alle spettanze della mensilità di febbraio 2024, senza rappresentare un credito finanziario.

Per i ratei della 13a mensilità, i commissari stanno cercando una soluzione attraverso il tribunale, presentando un’istanza. Il 12 marzo, i lavoratori riceveranno due cedolini paga, coprendo il periodo dal 1° al 19 febbraio e dal 20 al 29 febbraio. Eventuali incongruenze nei calcoli possono essere segnalate per il recupero nel cedolino di marzo 2024.

Sul fronte dell’insinuazione al passivo, seguirà un incontro “ad hoc” durante il quale i commissari spiegheranno le modalità di gestione dell’Amministrazione Straordinaria e dettaglieranno le regole per avviare l’insinuazione al passivo. La data ultima per questa procedura è fissata per il 20 maggio, precedente all’udienza per l’accertamento dello stato al passivo il 19 giugno 2024.

La UGL Metalmeccanici e Chimici esprimono apprezzamento per l’impegno tempestivo dei commissari nel chiarire le questioni in modo da tutelare i lavoratori, evitando allarmismi dannosi in questo momento storico. L’attenzione è posta sul rilancio dell’azienda, che deve bilanciare la produzione con la salvaguardia dell’ambiente, della salute e dell’incolumità di lavoratori e cittadini.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author