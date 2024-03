Schianto auto-camion nel tarantino: un morto e un ferito

Incidente stradale mortale nella mattinata di giovedì 7 marzo alle porte di Massafra, in provincia di Taranto, sulla SS7 al chilometro 634.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Dacia Duster si è scontrata con un camioncino di una ditta di servizi ecologici: il bilancio del violentissimo impatto è di un morto e un ferito, trasportato in gravi condizioni all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. La vittima è un uomo di Turi (Bari), M.P. di 52 anni.

Oltre agli operatori del 118, sul posto anche i Carabinieri di Massafra e i Vigili del Fuoco di Castellaneta. (Foto Francesco Manfuso) +++ IN AGGIORNAMENTO +++

