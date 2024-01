Ex Ilva, Calenda: ‘Un caso unico grazie al M5S’

“Credo che quello di ILVA sia il primo caso al mondo in cui si passa da un contratto che garantiva 1,8 miliardi all’amministrazione straordinaria per pagare i debiti allo Stato e ai fornitori e 2,4 miliardi di investimenti ambientali e industriali, a ricevere una richiesta di 400 milioni per andarsene in virtù di patti parasociali firmati dallo Stato, dopo aver fatto saltare il contratto di cui sopra. Solo i Cinque stelle, solo in Italia”. Lo scrive sui social Carlo Calenda, leader di Azione, a proposito della vicenda dell’Ex Ilva

