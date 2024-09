Evasione dal carcere di Lecce: caccia a Vito Grassi

Un detenuto è evaso intorno alle 14:30 di sabato 14 settembre dal carcere Borgo San Nicola di Lecce. La denuncia è stata presentata dal sindacato Conaippe, che ha comunicato che sono attualmente in corso ricerche da parte delle forze dell’ordine, coadiuvate anche dall’utilizzo di droni.

Il fuggitivo è Vito Grassi, 29enne originario di Triggiano (Bari), detenuto nel reparto di osservazione psichiatrica. Grassi sarebbe riuscito amevadere durante l’ora d’aria, scavalcando la recinzione del penitenziario. Si sospetta che abbia potuto contare sull’aiuto di un complice.

L’uomo sta scontando una condanna per rapina a mano armata ed è stato definito “soggetto ribelle”. Le ricerche sono in corso: tutte le forze dell’ordine e le pattuglie in servizio sono state allertate per rintracciare il fuggitivo.

