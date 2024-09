Lecce, cambia ancora la viabilità sulla circonvallazione

Lecce – Continuano i lavori di riqualificazione delle arterie stradali cittadine e, di conseguenza, sono previsti rallentamenti e code su viale Alfieri e viale Rossini nelle ore di punta. Sono infatti attive nuove modifiche alla circolazione stradale lungo Viale Rossini e lungo viale Alfieri, previste per consentire i lavori di rigenerazione urbana della circonvallazione, attualmente in corso tra Via di Leuca e Via Malta. Nei prossimi giorni, pertanto, con la ripresa delle attività didattiche nelle scuole cittadine, è alto il rischio di code e rallentamenti del traffico nella zona interessata dai lavori, in particolare durante le ore di punta. Lavori iniziati già negli scorsi giorni e che avevano portato a disagi per la viabilità interna al tessuto cittadino. La raccomandazione, da parte delle autorità competenti, è quella di evitare di impegnare il tratto in questione, per ridurre al minimo i disagi e garantire una migliore fluidità del traffico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author