Estate sicura: consigli per proteggere la salute dei bambini

Con l’arrivo dell’estate, vacanze e libertà sono all’ordine del giorno. Tuttavia, la stagione estiva può nascondere diverse insidie per tutta la famiglia. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) sottolinea l’importanza di affrontare queste insidie in modo corretto per garantire un’estate sicura per tutti.

Virus e batteri non vanno in vacanza e, complice il caldo, il contatto con laghi o piscine e la vita all’aperto, il rischio di infezioni e malattie aumenta. Tra le più diffuse si segnalano infezioni cutanee, gastroenteriti, intossicazioni alimentari e allergie da punture di insetto. Ecco i consigli della Sipps per affrontare le malattie estive più comuni del bambino:

Infezioni cutanee: l’impetigine, causata principalmente dallo Streptococco beta-emolitico di gruppo A e dallo Stafilococco aureo, è molto contagiosa tra i bambini. Per trattare le forme più lievi, si utilizzano antisettici e antibiotici topici. Nei casi più gravi o in presenza di bambini immunodepressi, è necessario l’uso di antibiotici orali. Le micosi cutanee, invece, sono infezioni fungine che richiedono trattamenti con creme anti-micotiche o, nei casi resistenti, terapie sistemiche.

Gastroenteriti e intossicazioni alimentari: le gastroenteriti infettive, spesso causate da virus come Rotavirus e batteri come Salmonella, richiedono reidratazione orale per prevenire la disidratazione. È importante seguire buone pratiche igieniche, specialmente in viaggio, come bere solo acqua in bottiglia e consumare cibi ben cotti.

Allergie da punture di insetto: le punture di api, vespe e zanzare possono causare reazioni che vanno dall’eruzione cutanea allo shock anafilattico. Per prevenire le punture, è consigliabile evitare le uscite al tramonto, indossare abiti che coprano il corpo e utilizzare repellenti.

Reazioni da contatto con meduse e tracine: le punture di medusa e tracina causano dolore e prurito. È importante disinfettare correttamente e, nel caso delle tracine, applicare calore per lenire il dolore delle tossine.

Colpi di sole e colpi di calore: i bambini sono particolarmente a rischio di colpi di sole e calore. Per prevenire, è fondamentale evitare l’esposizione nelle ore più calde e proteggere adeguatamente il capo.

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale invita tutte le famiglie a seguire queste raccomandazioni per vivere un’estate serena e sicura, proteggendo la salute dei bambini e dell’intero nucleo familiare. La prevenzione e l’adesione alle indicazioni degli specialisti sono cruciali per la gestione ottimale di ogni caso.

“La stagione estiva può comportare diverse patologie, ma con uno stile di vita sano e l’ascolto dei consigli degli esperti, è possibile prevenire molte situazioni a rischio”, afferma Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps. Piercarlo Salari, pediatra e divulgatore medico-scientifico, conclude ricordando che “il pediatra è sempre la figura di riferimento per offrire consigli accurati e personalizzati”.

Seguendo queste indicazioni, sarà possibile garantire ai bambini un’estate sicura e piena di divertimento.

