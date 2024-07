Escursionista barese disperso sul Pollino salvato dal Soccorso Alpino Basilicata

Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata è intervenuta in aiuto di un uomo, un barese di 64 anni, disperso nell’area tra Monte Pollino e Piano Gaudolino. E’ stato lo stesso uomo, che aveva perso il sentiero a causa della nebbia, a chiedere aiuto e la situazione è rimasta sotto controllo perchè i volontari del Soccorso Alpino sono riusciti a mantenere un contatto costante. I volontari hanno raggiunto Piano Gaudolino con il fuoristrada ma poi hanno dovuto proseguire a piedi lungo il sentiero. Il disperso è stato ritrovato in buone condizioni, fatta eccezione per la stanchezza, rinfocillato e ricondotto alla propria auto. Le operazioni si sono concluse poco dopo le 15.00.

