ERCHIE – Si sono intrufolati nel centro anziani e hanno devastato tutto quello che c’era all’interno. Caccia ai vandali in azione in via della Libertà, ad Erchie. Nel videoservizio, il dolore dell’assessore ai lavori pubblici Oronzo Bernardi.

Vandali nel centro anziani: la ricostruzione

Hanno forzato la porta di ingresso, di notte, e, come i ratti, sono scivolati all’interno della struttura distruggendo tutto e, probabilmente, portando via anche qualcosa. Quello che non serviva, invece, ha fatto una brutta fine, tra impianti danneggiati, cavi strappati, attrezzatura scaraventata a terra, porte divelte.

Hanno devastata davvero tutto i vandali in azione, nella notte tra il 15 e il 16 agosto, in via della libertà, ad Erchie, in pieno centro cittadino.

Persino la sedia elettrica posta all’ingresso, utile per favorire l’accesso alla struttura a chi ha problemi di mobilità, è stata danneggiata, forse in maniera irreparabile. Lo stesso gruppo avrebbe anche provato a forzare, senza successo, la porta d’accesso della vicina aula consiliare. Vandali, o forse di più, su cui ora si concentrano le attenzioni delle forze dell’ordine e degli amministratori locali.

Tutto distrutto, tutto devastato da chi, di notte, come i ladri, come i vigliacchi, ha colpito un bene pubblico, per quanto da tempo chiuso e inutilizzato. Che gran peccato, per quel centro di via della Libertà ad Erchie.