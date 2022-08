BARI – Aveva in valigia oltre 400 pillole di Viagra, la nota pillola blu di Pfizer che aiuta gli uomini, il 61enne pensionato barese accusato di importazione non autorizzata di farmaci. “Sono per uso personale”, avrebbe dichiarato ai funzionari doganali e ai finanzieri che lo hanno scoperto all’aeroporto di Bari ma la dichiarazione non avrebbe convinto il Tribunale di Bari che nelle scorse ore ha emesso un decreto penale di condanna a 8.500 euro di ammenda. I fatti risalgono al 2018. L’uomo era appena sbarcato all’aeroporto di Bari, proveniente da Santo Domingo, quando i finanzieri, nel corso di un controllo, chi avrebbero chiesto di aprire la valigia. All’interno la scoperta: quasi 400 pillole di Viagra, illegalmente importate perché non autorizzate. Dalla sua il 61enne avrebbe subito mostrato insieme alle scatole della pillola blu una prescrizione medica, dichiarando che erano per uso personale. Ma la dichiarazione non avrebbe convinto funzionari doganali e finanzieri che hanno subito sequestrato i farmaci. E così, Dopo 5 anni la Procura, all’esito degli accertamenti, ha chiesto al gip la condanna all’ammenda per la presunta contravvenzione commessa. L’indagato, assistito dall’avvocato Emiliano D’Alessandro, ha impugnato il provvedimento di condanna.