ERCHIE – Fu accusato in un primo momento di omicidio stradale, ma non ci sarà alcun processo per un 46enne di Erchie che, intorno alle 18 del 19 gennaio 2022, con il suo fuoristrada, entrò in collisione con uno scooter condotto da un 47enne di Tuturano sulla strada provinciale 43. Purtroppo, per il centauro non ci fu nulla da fare, morto a causa del violento scontro. Fatto sta che, a distanza di un anno, la Gip del Tribunale di Brindisi Vilma Gilli ha accolto la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero Giovanni Marino: l’automobilista, difeso dall’avvocato Fabio Zecchino, non dovrà affrontare alcun processo vista di assenza di “elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio”.

Niente prove, niente processo

Impossibile, dopo le perizie, stabilire se la Kia condotta dal 46enne avesse superato i limiti di velocità Impossibile, pure, stabilire se lo scooter condotto dalla vittima avesse i fari accesi e non, come sempre sostenuto dall’automobilista, completamente spenti. Insomma, in assenza di prove, niente processo. Il caso è archiviato.

