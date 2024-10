Equity Puglia attira l’interesse nazionale: si pensa a una seconda edizione

Puglia in primo piano con Equity Puglia, il nuovo strumento finanziario volto a sostenere la crescita di startup e PMI innovative attraverso l’accesso al mercato dei capitali. La misura, tra le prime del suo genere in Italia, ha registrato un boom di richieste che lascia già intravedere la possibilità di una seconda edizione.

A un solo mese dalla firma degli Accordi di finanziamento tra Puglia Sviluppo e le quattro Società di Gestione del Risparmio (Sgr) – AVM Gestioni, Eureka! Venture, Indaco Venture Partners e Vertis – Equity Puglia è stata presentata ufficialmente a Montecitorio. L’iniziativa, promossa dal deputato pugliese del Partito Democratico Claudio Stefanazzi, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, del direttore generale di Puglia Sviluppo Antonio De Vito e dei rappresentanti delle Sgr.

Equity Puglia mette sul piatto 80 milioni di euro, equamente distribuiti tra risorse pubbliche e private, per sviluppare l’ecosistema imprenditoriale in settori strategici come aerospazio, agroindustria, intelligenza artificiale, robotica e healthcare. “La Puglia vuole confermarsi terra di sviluppo e innovazione”, ha dichiarato Stefanazzi, sottolineando l’importanza del venture capital per colmare il gap finanziario della regione.

L’assessore Delli Noci ha evidenziato l’attenzione suscitata dall’iniziativa, destinata a favorire investimenti e a promuovere il reshoring e il rientro di talenti. “L’interesse che Equity ha generato ci spinge a considerare una seconda edizione, per rafforzare le opportunità di crescita per le nostre imprese”.

Anche il deputato della Lega Giulio Centemero ha lodato l’iniziativa come esempio di governance efficace, capace di stimolare lo sviluppo economico attraverso autonomie e corpi intermedi. Le Sgr coinvolte stanno già lavorando per identificare startup e PMI innovative da finanziare, con i primi investimenti previsti entro l’inizio del 2025.

Equity Puglia rappresenta dunque una scommessa ambiziosa per il futuro economico della regione, con l’obiettivo di proiettare l’innovazione pugliese su scala nazionale e internazionale.

