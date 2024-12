Enti locali, in Puglia mancano 15mila medici

BARI – La carenza di organici, il blocco del tour over e l’intelligenza artificiale con le sue mille sfaccettature tra oro e contro. Le Federazioni Poteri locali della Uil Puglia lancia l’allarme: “Se non si interviene con nuova forza lavoro negli ospedali, nelle strutture sanitarie pubbliche, come negli uffici della pubblica amministrazione, si rischia il blocco totale”.

Nella nostra regione – a quanto denuncia il segretario Paola Bruno – servirebbero 15mila professionalità tra medici e infermieri. Se a questo aggiungiamo anche i posti vacanti nelle autonomie locali – comuni province e regione – allora il quadro diventa ancora più drammatico. Purtroppo – secondo la Fpl Uil – lo scenario che si apre davanti a queste carenze è – in molti casi – quello della Violenza da parte degli utenti.

